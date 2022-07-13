МИД Украины заявил о «двух шагах» до соглашения с Россией по экспорту зерна

Глава МИД Кулеба: Украина и Россия находятся в двух шагах от соглашения по экспорту зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорта зерна. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

«Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что военные делегации России, Украины и Турции при участии ответственных лиц ООН обсудят решение проблемы вывоза украинского зерна на встрече в Стамбуле 13 июля. «Завтра в Стамбуле пройдут переговоры военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины, а также делегации Организации Объединенных Наций. [Темой обсуждения станет] безопасная доставка зерна по морю на международные рынки», — заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщило агентство Anadolu.

Западные страны неоднократно обвиняли Москву в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке из-за блокировки украинских портов. Россия отвергает претензии и заявляет, что не мешает вывозу пшеницы.