Минсельхоз Украины сообщил, что экспорт зерна в июне упал на 55,5% до 777 тысяч тонн

Экспорт зерна с Украины в первые недели июня рухнул наполовину по сравнению с тем же периодом в прошлом году — до 777 тысяч тонн, сообщает министерство аграрной политики и продовольствия страны. Речь идет о снижении на 55,5 процента.

Украина по состоянию на 20 июня поставила 689 000 тонн кукурузы, 63 000 тонн пшеницы и 21 000 тонну ячменя.

Снижение продаж за рубеж последовало за началом российской специальной военной операции на территории Украины. Москва отвергает обвинения Киева в том, что она мешает экспорту продукции, утверждает, что зерно можно везти по суше — например, через Белоруссию. Для этого предлагается снять санкции с Минска.

Ранее в июне глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев заявлял, что украинские аграрии могут столкнуться с дефицитом хранилищ: зерно будет негде размещать. Он также добавил, что на территории, которую Киев сейчас не контролирует, находится значимая часть зерновых элеваторов, которые способны вместить 13-15 миллионов тонн. Запасы со Старобельского элеватора, который расположен с ушедших из-под контроля Украины территорий, начали везти в Россию.

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