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В Россию начали вывозить зерно из ЛНР

В Россию вывезли 650 тонн зерна из ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Луганская Народная Республика (ЛНР) отправила в Россию партию зерна в 650 тонн, при отправке состава присутствовал глава республики Леонид Пасечник, пишет РИА Новости.

«Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача — организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики… У нас скопилось большое количество зерна», — сказал он.

Речь идет о запасах со Старобельского элеватора. Председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский, в свою очередь, ранее сообщил, что на элеваторе открыта зона таможенного контроля для экспорта зерна в Россию. Она будет работать, пока не вывезут все зерно, подчеркнул Афанасьевский. Старобельск находится на территориях, которые ранее контролировала Украина.

Киев же опасается нехватки элеваторов. В преддверии сбора урожая в 2022 году украинские хранилища зерна на подконтрольной правительству территории заполнены примерно на половину, говорил глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев 8 июня. По его словам, на территории, которую Киев сейчас не контролирует, находится значимая часть зерновых элеваторов, которые способны вместить 13-15 миллионов тонн.

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Платон Щукин
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