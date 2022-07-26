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Территорию ДНР пообещали полностью освободить от ВСУ до конца августа

Первый замминистра информации ДНР пообещал освободить Донбасс от ВСУ до конца августа

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Территорию ДНР полностью освободят от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца августа текущего года. Об этом заявил первый заместитель министра информации республики Данил Безсонов, пишет ТАСС.

Чиновник пояснил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет и не может отвечать за ход боевых действий в Донбассе.

При этом он пообещал, что противник неизбежно уйдет из региона, в том числе из городов, пока не подконтрольных союзным войскам.

Ранее стало известно, что украинские власти начали вывозить с Новокраматорского машиностроительного завода в Донецкой области ценное оборудование в рамках эвакуации. Они опасаются, что мощности предприятия окажутся под контролем Народной милиции и российской армии.

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Алевтина Запольская
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