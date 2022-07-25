В ДНР заявили о вывозе оборудования с завода в Краматорске киевскими властями

Депутат ДНР заявил, что киевские власти вывозят оборудование с Новокраматорского завода

Украинские власти вывозят оборудование с Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, который находится на территории Донецкой народной республики (ДНР), контролируемой на данный момент Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

«Мы сейчас видели и читали информацию о том, что имущество "НКМЗ" (Новокраматорского машиностроительного завода — прим. "Ленты.ру") фактически национализировано и фактически вывозится оттуда. Уничтожаются предприятия, которые находятся на этой территории. Точно так же, как уничтожаются наши предприятия», — заявил Бердичевский.

Накануне стало известно, что в районе Краматорска вместе с иностранными наемниками были замечены члены харьковского крыла украинского националистического батальона «Азов», называющие себя «Кракенами».