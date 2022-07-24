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«Кракенов» из «Азова» заметили в Краматорске с иностранными наемниками

WarGonzo: «Кракены» из «Азова» были замечены в Краматорске с иностранными наемниками

Фото: Shutterstock

Члены харьковского крыла украинского батальона «Азов», называющие себя «Кракенами», были замечены с иностранными наемниками. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

Уточняется, что иностранцы базируются в Краматорске. «Вместе они воюют на Славянском направлении», — говорится в сообщении. Другие подробности не сообщаются.

Ранее Минобороны России сообщило, что более 200 бойцов 226-го националистического формирования «Кракен» массово отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. В военном ведомстве уточнили, что бойцы отказались выдвигаться в Краматорск и заявили, что переходят в городскую тероборону Харькова.

В конце июня Минобороны отчиталось, что за сутки российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области.

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Варвара Кошечкина
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