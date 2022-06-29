Минобороны доложило об уничтожении бойцов ВСУ из «Кракена» под Харьковом
За минувшие сутки российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области. Об этом доложили журналистам в среду, 29 июня, в Министерстве обороны России.
В ведомстве пояснили, что также удалось уничтожить около 10 единиц боевой техники противника. По сведениям Минобороны, украинское командование оставило боевые позиции в районе Питомника, а остатки нацбатальона отвело в Харьков.
На Лисичанском направлении из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства украинских военных. У противника сложилась критическая ситуация с продовольствием, добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что российская армия, войска ДНР и ЛНР уничтожили в Харьковской области более 100 солдат ВСУ и иностранных наемников.
По данным российского ведомства, причиной «дружественного огня» становится слабая обученность мобилизованных граждан Украины и низкий уровень подготовки наемников.
До этого в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли удар по четырем взводам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).