Минобороны доложило об уничтожении бойцов ВСУ из «Кракена» под Харьковом

МО РФ доложило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ из нацбатальона «Кракен» под Харьковом

За минувшие сутки российской артиллерии удалось уничтожить до 100 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области. Об этом доложили журналистам в среду, 29 июня, в Министерстве обороны России.

В ведомстве пояснили, что также удалось уничтожить около 10 единиц боевой техники противника. По сведениям Минобороны, украинское командование оставило боевые позиции в районе Питомника, а остатки нацбатальона отвело в Харьков.

На Лисичанском направлении из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства украинских военных. У противника сложилась критическая ситуация с продовольствием, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российская армия, войска ДНР и ЛНР уничтожили в Харьковской области более 100 солдат ВСУ и иностранных наемников.

По данным российского ведомства, причиной «дружественного огня» становится слабая обученность мобилизованных граждан Украины и низкий уровень подготовки наемников.

До этого в Минобороны рассказали, что российские войска нанесли удар по четырем взводам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).