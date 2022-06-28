Российские войска нанесли удар по обстреливающим ДНР системам «Град»

Минобороны заявило об ударе по украинским реактивным системам «Град», обстреливающим ДНР

Российские войска нанесли удар по четырем взводам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 28 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали высокоточным оружием два взвода украинской артиллерии возле поселков Кирово в ДНР и Зайчевское в Николаевской области.

Конашенков также добавил, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по 24 пунктам управления ВСУ, 58 районам с артиллерийскими подразделениями и 304 районам с живой силой и техникой противника.

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