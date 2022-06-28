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Российские войска нанесли удар по обстреливающим ДНР системам «Град»

Минобороны заявило об ударе по украинским реактивным системам «Град», обстреливающим ДНР

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар по четырем взводам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск, которые обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 28 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали высокоточным оружием два взвода украинской артиллерии возле поселков Кирово в ДНР и Зайчевское в Николаевской области.

Конашенков также добавил, что российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по 24 пунктам управления ВСУ, 58 районам с артиллерийскими подразделениями и 304 районам с живой силой и техникой противника.

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Константин Лысяков
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