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В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 украинских военных и наемников

МО РФ заявило об уничтожении более 100 украинских военных и наемников в Харькове

Фото: РИА Новости

В результате ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России по пункту дислокации формирования «Азов» в Харькове, а также одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, причиной «дружественного огня» становится слабая обученность мобилизованных граждан Украины и низкий уровень подготовки иностранных наемников.

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Юлия Ямпольская
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