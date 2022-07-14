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Минобороны заявило о массовом отказе боевиков «Кракена» выполнять приказ Киева

Минобороны заявило, что более 200 боевиков «Кракена» отказались выполнять приказ Киева

Фото: РИА Новости

Более 200 боевиков 226-го националистического формирования «Кракен» массово отказались выполнять приказ Киева о выдвижении в район Краматорска. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что боевики отказались выдвигаться в Краматорск и заявили, что переходят в городскую тероборону Харькова. Поступок военных не устроил командование, из-за чего началась перестрелка, в результате которой были убиты шесть боевиков «Кракена».

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В связи с этой ситуацией в российском оборонном ведомстве указали на увеличение конфликтов с оружием среди боевиков националистических формирований.

Ранее министерство доложило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ из нацбатальона «Кракен» в районе села Питомник Харьковской области. Также удалось ликвидировать около 10 единиц боевой техники противника.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 июля глава государства предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции.

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Анастасия Шейкина
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