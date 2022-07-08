Путин предупредил говорящий о победе на Украине Запад

Президент Путин предупредил Запад, что Россия еще всерьез ничего не начинала на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы предупредил Запад, говорящий о победе на Украине, что российские военные имеют значительный потенциал, который еще не был реализован в ходе специальной операции. Его слова приводит ТАСС.

Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали Владимир Путин президент России

Глава государства также заявил, что Москва открыта к мирным переговорам по поводу ситуации на Украине, однако не стоит затягивать этот процесс.

В конце мая во время телефонных переговоров Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем западные политики призвали Москву завершить российскую военную спецоперацию дипломатическим путем. В Берлине и Париже уверены, что Путину необходимо сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле сообщили, что готовы к диалогу, но он заморожен по инициативе Киева.

Зеленский неоднократно подтверждал свою готовность к мирным переговорам с Россией. 7 июня он заявил, что тупиковая ситуация в конфликте — это «не вариант». Любая война, отметил украинский лидер, должна заканчиваться за столом переговоров.

Путин о планах Запада победить Россию на поле боя: «Пусть попробуют»

Путин ответил на заявления Запада о планах победить Россию на поле боя словами «путь попробуют».

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь — пусть попробуют Владимир Путин президент России

Он указал, что Москва не отказывается от мирных переговоров, однако с ней будет тем сложнее договариваться, чем дальше зайдет ситуация вокруг Украины.

Конфликт на Украине развязал коллективный Запад

Путин подчеркнул, что конфликт на Украине развязал коллективный Запад, организовав и поддержав переворот в 2014 году, а затем события в Донбассе. По словам президента, западные страны намеренно провоцировали конфликт, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией.

Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит. И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это сделать Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что Запад уже проиграл с момента объявления спецоперации, поскольку ее начало означает переход от «либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру». Любые попытки навязать свой миропорядок обречены на провал, сказал российский лидер.

Путин также заявил, что конечный результат специальной военной операции на Украине будет достигнут в любом случае. Он подчеркнул, что российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи — настоящие герои, которые ради Родины рискуют жизнью. Президент указал на необходимость консолидированной поддержки Вооруженных сил России.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения России и Запада

Президент России заявил, что коллективный Запад на протяжении нескольких десятилетий ведет себя агрессивно, игнорирует предложения России о создании системы безопасности в Европе и предупреждения о недопустимости расширения НАТО на Восток, отклоняет инициативы о совместной работе в сфере противоракетной обороны. Кроме того, западные страны, по словам Путина, считают абсурдной идею включения Москвы в Североатлантический альянс.

Потому что такая страна, как Россия, просто не нужна им. Именно поэтому поддерживали терроризм, сепаратизм в России, внутренние деструктивные силы и пятую колонну в нашей стране. Все они получали и получают до сих пор безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада Владимир Путин президент России

29 июня лидеры НАТО приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».

Кроме того, Североатлантический альянс увидел угрозы в действиях России на востоке и юге от границ альянса, а также на Крайнем Севере, в Балтийском, Черном и Средиземном морях.

Россия адаптируется к санкциям

Путин заявил, что Запад своими санкциями пытался не просто нанести удар по российской экономике, но посеять раздор в обществе, деморализовать людей. Однако он не достиг своей цели.

По словам президента, рестрикции создают для России трудности, но они не насколько значимы, насколько рассчитывали инициаторы «экономического блицкрига».

Все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российской экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели «за бугром». Владимир Путин президент России

Путин подчеркнул, что государству удалось минимизировать негативные последствия враждебных шагов Запада, а уход иностранных компаний даже помог ряду отраслей.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Джо Байдена о санкциях против России, принятое с целью наказать ее за «плохое поведение», бессмысленно, поскольку неспособно поменять политику Москвы. Результатом подобных решений становится то, что большое число американских и международных компаний теряют «огромные многомиллиардные мощности у нас в стране», добавил политик.

Синдром отмены: Россия



