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Медведев заявил о безуспешности попыток Байдена изменить политику России

Замглавы Совбеза Медведев заявил о безуспешности попыток Байдена изменить политику России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение президента США Джо Байдена о санкциях против России, принятое с целью наказать ее за «плохое поведение», бессмысленно, поскольку неспособно поменять политику Москвы. Об этом в пятницу, 17 июня, в своем Telegram-канале написал заместитель главы Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

«Еще раз о бессмысленном американском доктринерстве. Крупнейшая держава решила наказать других за плохое поведение — Россию, Китай, Иран, КНДР. Естественно, безуспешно, поскольку политику иностранного (а тем более — ядерного) государства никак не изменить. Ни на йоту. Но главком (Байден — прим. «Ленты.ру») решил и сделал», — заявил он.

Итогом подобных решений, добавил Медведев, становится то, что большое число американских и международных компаний теряют «огромные многомиллиардные мощности у нас в стране».

«А что взамен — да ничего. Как был полезный и не очень лимонад в России, так и останется. И темный, и светлый. Только под другим брендом. Как были булки с мясом — так и останутся. Под иным наименованием», — констатировал политик.

Несколькими днями ранее Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года. «А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — задался он вопросом.

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Игорь Дмитров
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