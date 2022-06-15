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Медведев усомнился в существовании Украины через два года

Зампред Совбеза России Медведев усомнился, что Украина будет существовать через два года

Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в том, что Украина будет существовать через два года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Поводом для заявления политика стала информация, что Украина хочет получить от США соглашение о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу с оплатой через два года.

«А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк…», — отреагировал Медведев на новость.

Ранее стало известно, что Киев намерен получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров СПГ. Об этом сообщило издание Foreign Policy. Расплачиваться за американский газ Украина собирается после увеличения внутренней добычи.

7 июня Медведев объяснил резкость публикаций в Telegram ненавистью к желающим уничтожить Россию. «Пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — заявил политик.

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Константин Лысяков
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