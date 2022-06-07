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Медведев ответил на вопрос о «резких» постах словами об ублюдках и выродках

Медведев объяснил резкость публикаций в Telegram ненавистью к желающим уничтожить Россию

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о «резких» постах в социальных сетях. Об этом он написал в Telegram.

«Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — подчеркнул политик.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, «чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья», однако на самом деле он может привести к революции в мировой экономике. «Судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — добавил он.

Кроме того, Медведев раскритиковал западных лидеров за введение санкций в отношении родственников политиков из России. Он считает, что такие действия являются незаконными, поскольку семьи участников политических событий никак не способны повлиять на своих родственников.

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Сергей Истомин
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