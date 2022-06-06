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Медведев рассказал о «страшном шестом пакете» санкций против России

Дмитрий Медведев назвал целью антироссийских санкций пожар мировой революции в экономике

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, «чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

«Судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал политик.

Ранее Медведев раскритиковал западных лидеров за введение санкций против родственников политиков из России.

4 июня глава инвестиционного банка Goldman Sachs Джон Уолдрон заявил, что в ближайшем будущем мировую экономику ждут беспрецедентные потрясения.

Евгения Куликова
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