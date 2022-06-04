Мировой экономике напророчили беспрецедентные потрясения

Глава Goldman Sachs спрогнозировал беспрецедентные потрясения в мировой экономике

В ближайшем будущем мировую экономику ждут потрясения, которые станут беспрецедентными. Таким пророчеством с Bloomberg поделился глава инвестиционного банка Goldman Sachs Джон Уолдрон.

«Мы ожидаем, что впереди нас ждут более тяжелые экономические времена», — признал он. Похожий прогноз сделал главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон, который призвал готовиться к урагану в мировой экономике. Уолдрон со своей стороны отметил, что не стал бы «использовать каких-либо аналогии с погодой», но признал, что инфляционные риски и происходящее на Украине может «поставить мировую экономку на колени».

Более оптимистично настроены опрошенные CNBC экономисты. Они считают, что ближайшие месяцы пройдут тяжело для мировой экономики, однако о рецессии говорить преждевременно, и вероятность ее наступления мала. По прогнозу главного экономиста Economist Intelligence Unit Саймона Баптиста, стадия стагфляции будет длиться около года, однако за ней вовсе необязательно последует глубокая рецессия, как предсказывают некоторые аналитики.