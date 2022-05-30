Мир успокоили по поводу глобального спада

Аналитики рассказали о малой вероятности наступления рецессии в мире

Опрошенные CNBC эксперты успокоили мировую общественность по поводу возможного глобального спада и рецессии. По их мнению, ближайшие месяцы пройдут тяжело для мировой экономики, однако о рецессии говорить преждевременно, и вероятность ее наступления мала.

Среди главных проблем, с которыми столкнется мировая экономика в ближайшие 18 месяцев, специалисты называют повышение расходов и замедление экономического роста. Таким образом, во многих странах и регионах мира будет наблюдаться стагфляция — аномальная для обычных условий ситуация, при которой рост цен сочетается с экономическим спадом.

По прогнозу главного экономиста Economist Intelligence Unit Саймона Баптиста, стадия стагфляции будет длиться около года, однако за ней вовсе необязательно последует глубокая рецессия, как предсказывают некоторые аналитики.

Со следующего квартала цены на некоторые виды товаров, в том числе сырьевые, начнут снижаться, считает Баптист, хотя уровень цен в среднем все равно будет оставаться выше, чем до начала спецоперации России на Украине — во многом из-за перебоев с поставками российского сырья.

Даже в случае рецессии население и бизнес многих стран могут пережить ее легче, чем во время предыдущих глобальных кризисов, поскольку имеют запасы, в том числе товаров длительного пользования.

