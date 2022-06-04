Медведев раскритиковал Запад за санкции против родственников политиков из России

Дмитрий Медведев назвал беззаконием санкции Запада против семей российских чиновников

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев раскритиковал лидеров Запада за введение санкций против родственников политиков из России. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

По мнению политика, санкции против семей государственных деятелей и депутатов являются беззаконием. «Теперь за мифические, придуманные на Западе нарушения по их модели отвечают не только участники политических событий, но и их семьи, которые никак не способны повлиять на своих родственников», — уточнил он.

Зампред СБ также подчеркнул, что члены семьи не должны отвечать за какие-либо действия российских политиков. «Раз решили европейские и американские законотворцы, значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. И давай блокировать счета членов семей, их имущество, не пущать их через границу к западным ценностям», — заключил он.

Ранее заместитель председатель Совета безопасности также негативно высказался об Италии, которая через МИД передала генеральному секретарю ООН состоящий из четырех этапов план мирного урегулирования ситуации на Украине. Медведев считает, что текст документа подготовили «не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет» и опираются на фейки.