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Медведев заявил об охватившем Запад зуде создания «мирных планов»

Медведев назвал потоком сознания мирную инициативу Италии об урегулировании на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Запад охватил зуд создания «мирных планов», которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет. Это просто чистый поток сознания европейских графоманов», — написал политик.

Он отметил, что «отличилась Италия», которая через МИД передала генеральному секретарю ООН состоящий из четырех этапов план мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам Медведева, текст документа подготовили «не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет» и опираются на фейки.

Зампред Совбеза также заявил, что авторов создаваемых в интересах НАТО планов по мирному урегулированию украинского кризиса следует посылать «в известном направлении».

24 февраля началась спецоперация России на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

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Евгения Куликова
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