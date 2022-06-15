В Кремле заявили о больших проблемах Украины

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отказе Киева трезво оценивать ситуацию

Медведев усомнился в существовании Украины через два года

Начало событий в новости Медведев усомнился в существовании Украины через два года

У украинских властей большие проблемы, и нежелание Киева трезво оценить ситуацию не сулит стране ничего хорошего. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так в Кремле отреагировали на просьбу журналистов прокомментировать одну из последних публикаций зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в его Telegram-канале, в которой политик рассуждал о возможной утрате Украиной государственности. Саму публикацию пресс-секретарь Путина оценивать не стал.

«Но мы знаем, что у Украины большие проблемы. Это всем хорошо известно», — подытожил Песков.

Представитель президента напомнил, что Киев по-прежнему не желает обсуждать с Россией действующие на Украине националистические формирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Польша активно осваивает территорию Украины. Служба внешней разведки России в свою очередь сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, согласен передать суверенитет страны Польше.