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Лавров заявил об активном освоении украинской территории Польшей

Глава МИД России Лавров заявил, что Польша активно осваивает территорию Украины

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Польша начинает активно осваивать украинскую территорию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — сказал он.

9 июня член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что Польша методично протягивает руки к территориям Украины. Он заметил, что страна таким образом стремится удовлетворить свои имперские амбиции.

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Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, согласен передать суверенитет страны Польше. Отмечалось, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими государственными функциями.

В конце мая украинский президент заявил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. По его словам, между двумя государствами не должно быть границ или барьеров.

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Алина Гончарова
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