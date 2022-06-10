Лавров заявил об активном освоении украинской территории Польшей

Глава МИД России Лавров заявил, что Польша активно осваивает территорию Украины

Польша начинает активно осваивать украинскую территорию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — сказал он.

9 июня член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что Польша методично протягивает руки к территориям Украины. Он заметил, что страна таким образом стремится удовлетворить свои имперские амбиции.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский, похоже, согласен передать суверенитет страны Польше. Отмечалось, что Варшава подталкивает Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими государственными функциями.

В конце мая украинский президент заявил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. По его словам, между двумя государствами не должно быть границ или барьеров.

