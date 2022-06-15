Украина пожелала получать газ из США по ленд-лизу

Foreign Policy: Украина добивается от США соглашения о поставках газа по ленд-лизу

Украина добивается от США заключения соглашения в сфере энергетики для поставок в страну по ленд-лизу американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Foreign Policy.

Киев рассчитывает получить от Вашингтона шесть миллиардов кубометров СПГ. При этом расплачиваться Украина собирается после увеличения внутренней добычи газа.

Другими вариантами помощи Киев видит обеспечение международного финансирования для приобретения газа на Ближнем Востоке и на севере Африки, разработку альтернативных маршруток поставок энергоносителей и получение средств от Международной финансовой корпорации развития США. Также стало известно о пожелании Киева заполучить инвестиции и помощь в разработке месторождений углеводородов посредством горизонтального бурения.

Украина не имеет мощностей для приема танкеров с СПГ, однако может получать газ после регазификации через европейские трубопроводы. В частности, для этой цели можно использовать новый газопровод из Польши в Словакию, который соединяет узел в польском Страхоцине с компрессорной станцией в Вельке-Капушанах в Словакии, откуда можно передавать газ на газораспределительную станцию в Ужгороде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республике предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости». По его словам, в связи с этим вся внутренняя добыча газа и других ресурсов будет направлена на внутренние потребности граждан страны.