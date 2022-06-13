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Кабмин Украины запретил экспорт угля, мазута и газа местной добычи

Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство Украины запретило экспорт угля, мазута и газа местной добычи. Соответствующее решение опубликовано на сайте украинского кабмина, передает ТАСС.

По информации агентства, документ вносит изменения в постановление от 29 декабря 2021-го, установившее перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квоты на 2022 год.

Так, экспорт каменного угля, антрацитов, брикетов и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля (кроме коксующегося угля), мазута и природного газа, добываемого на Украине, подлежит лицензированию. При этом кабмин установил на эти категории товаров нулевые квоты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республике предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости». По его словам, в связи с этим вся внутренняя добыча газа и других ресурсов будет направлена на внутренние потребности граждан страны.

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Виктория Кондратьева
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