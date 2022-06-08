Президент Зеленский: Украина приостановит экспорт угля и газа, чтобы пережить зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит пережить «самую сложную зиму за все годы независимости». Поэтому страна временно приостановит экспорт газа и угля, заявил глава государства в своем Telegram-канале.

«Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — подчеркнул Зеленский в своем видеообращении.

Ранее сообщалось, что Украина приготовилась к поставкам газа из США. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сейчас ведутся соответствующие переговоры. Он допустил, что Украина может закупать голубое топливо у США для следующего отопительного сезона.

В апреле Зеленский предложил Европе обменять газ на электроэнергию. Киев выразил желание получать недостающие объемы топлива, предоставляя альтернативу на «взаимных дружественных отношениях».