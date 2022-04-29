Зеленский заявил, что Украина хочет получать из Европы, предоставляя взамен электроэнергию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европе обменять газ на электроэнергию, таким образом Киев хочет получать недостающие объемы топлива, предоставляя альтернативу на «взаимных дружественных отношениях». Его слова приводит ТАСС со ссылкой на интервью польским СМИ.

«Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать тот недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию — получать газ», — заявил глава украинского государства.

Зеленский отметил, что такие переговоры уже начались с участием министров и представителей соответствующих компаний. Президент пояснил, что на Украине генерируется большое количество электроэнергии за счет атомных электростанций, поэтому Киев готов продавать ее по незавышенным ценам.

Однако страна в настоящее время технически не готова реализовать такие поставки, признал украинский лидер. Однако при должной подготовке такие возможности могут быть предоставлены многим странам, в том числе Молдавии и Румынии.

Зеленский намерен компенсировать дефицит бюджета за счет продажи электроэнергии в Европу. Нехватка финансов в стране, по его словам, составляет около пяти-семи миллиардов евро в месяц, поэтому Киеву необходима «генерация этих денег».

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается временно нарастить закупки российского топлива через страны, принявшие условия по расчетам в рублях. Решение связано с необходимостью компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.