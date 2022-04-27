Европа собралась нарастить закупки газа через принявшие условия России страны

ТАСС: ЕС намерен нарастить закупки газа через принявшие условия России страны

Европейский союз собирается временно нарастить закупки российского газа через страны, принявшие условия по расчетам в рублях, пишет ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в институтах ЕС в Брюсселе.

Решение связано с необходимостью компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию. По словам собеседника агентства, 27 апреля состоялась экстренная встреча Координационной группы по газу, и одним из ее «промежуточных решений» стало наращивание закупок у России по тем каналам, которые сейчас сохраняются.

«В долгосрочной перспективе страны ЕС подтверждают намерение в кратчайшие сроки — в ближайшие месяцы или годы — свести к минимуму или отказаться полностью от поставок газа из России, заменив его на иные источники. ЕС будет форсировать переход на зеленую энергетику», — добавил источник.

По данным Bloomberg, на расчеты в рублях уже согласились четыре покупателя газа в Европе. Соответствующую информацию предоставил источник агентства, близкий к «Газпрому».

РИА Новости сообщало, что о согласии на условия Москвы заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, однако он опроверг такие сведения.