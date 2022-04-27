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Канцлер Австрии опроверг намерение платить за газ в рублях

Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию об оплате газа в рублях

Фото: Guo Chen / Globallookpress.com

Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг сообщения о том, что страна намерена принять условия оплаты российского газа в рублях. Об этом он написал в Twitter.

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается согласованных с ЕС санкций», — говорится в публикации.

Информацию о том, что Австрия приняла условия по рублевым расчетам, ранее 11 апреля привело РИА Новости со ссылкой на Нехаммера.

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Как писало агентство, канцлер говорил, что условия оплаты газа в рублях не противоречат санкциям, введенным западными странами против России.

Несколько стран, Польша и Болгария, уже отказались от расчетов в рублях. «Газпром» прекратил поставки в оба государства.

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Платон Щукин
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