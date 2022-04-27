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Еще одна страна согласилась платить за российский газ в рублях

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о согласии Вены платить России за газ в рублях

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях, заявил канцлер страны Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

Канцлер также отметил, что президент России Владимир Путин заверил его в безопасности поставок. Ситуация для Австрии не изменилась, добавил Нехаммер. По его словам, такое решение принято, поскольку условия оплаты газа в рублях не противоречат санкциям, введенным западными странами против России.

Таким образом, Австрия стала еще одной страной, которая согласилась платить за российское топливо в рублях. До этого на такой шаг пошла Венгрия.

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Между тем 26 апреля «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать российский газ рублями, как того требует указ Путина. На фоне этого цены на топливо взлетели.

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Платон Щукин
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