Еще одна страна согласилась платить за российский газ в рублях

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о согласии Вены платить России за газ в рублях

Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях, заявил канцлер страны Карл Нехаммер, передает РИА Новости.

Канцлер также отметил, что президент России Владимир Путин заверил его в безопасности поставок. Ситуация для Австрии не изменилась, добавил Нехаммер. По его словам, такое решение принято, поскольку условия оплаты газа в рублях не противоречат санкциям, введенным западными странами против России.

Таким образом, Австрия стала еще одной страной, которая согласилась платить за российское топливо в рублях. До этого на такой шаг пошла Венгрия.

Между тем 26 апреля «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать российский газ рублями, как того требует указ Путина. На фоне этого цены на топливо взлетели.