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Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»

Цена газа в Европе выросла до 1273 долларов за тысячу кубометров после остановки поставок

Фото: Frederic Scheidemann / Getty Images

Цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели после решения «Газпрома» остановить поставки в Польшу и Болгарию, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации стоимость фьючерса с поставкой в мае на нидерландский хаб TTF равнялась 113,55 евро за мегаватт-час, или 1273 долларам за тысячу кубометров. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 10 процентов.

Котировки TTF1! от TradingView

26 апреля стало известно, что «Газпром» прекратит поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать российский газ рублями, как того требует указ президента Владимира Путина.

В свою очередь, власти Венгрии заявили, что будут производить оплату в соответствии с предложенной схемой. Платежи в евро будут зачисляться на счет в Газпромбанке, который будет конвертировать выручку в рубли на внутреннем рынке.

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Платон Щукин
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