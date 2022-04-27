Венгрия согласилась на требования России по оплате газа

Венгрия переведет России евро за газ для последующей конвертации в рубли в «Газпромбанке»

Венгрия переведет евро для оплаты российского газа, после этого они будут конвертированы в рубли в «Газпромбанке», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его цитирует «Коммерсант». Таким образом, европейская страна согласилась на требование России оплачивать топливо по новому порядку.

Сийярто добавил, что прекращение поставок российского газа в Болгарию не повлияет на транзит в Венгрию — на данный момент топливо продолжает поступать в страну в соответствии с графиком, пишет ТАСС. «Отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Поставки природного газа в Венгрию идут гладко в соответствии с (условиями — прим. «Ленты.ру») контракта и графиком», — подчеркнул венгерский министр.

Ранее 27 апреля Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему выступает против запрета на поставки нефти и газа из России в Европу, так как власти страны уверены, что такой шаг нанесет слишком большой ущерб национальной экономике. Министр напомнил, что ранее Венгрия поддержала все санкции Евросоюза против России за исключением ограничений на закупку энергоносителей.