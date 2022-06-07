Украина приготовилась к поставкам газа из США

Глава «Нафтогаза» Витренко рассказал о готовности Украины покупать газ в США

Для следующего отопительного сезона Украина может закупать газ в США, соответствующие переговоры ведутся в настоящее время. Об этом в эфире телеканала Bloomberg TV рассказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, страна готовится приобрести за рубежом газ на сумму до восьми миллиардов долларов. При этом Киев обсуждает с Вашингтоном не только поставки, но и их финансирование.

С помощью американского сжиженного природного газа (СПГ) Украина может полностью или частично заменить трубопроводный, который с 2015 года она покупает в Европе. Витренко заметил, что газовые контракты с Россией прекращены в 2015 году, но на европейском рынке, где Украина приобретает газ, российское топливо имеет значительную долю.

«Поскольку мы выступаем за полное эмбарго на российский газ, то считаем, что СПГ из США является лучшей альтернативой», — указал Витренко.

Он признал, что в краткосрочной перспективе американский газ не позволит Европе полностью отказаться от поставок из России, но за счет комбинации различных мер они могут быть существенно снижены.

Украина не имеет мощностей для приема танкеров с СПГ, однако может получать газ после регазификации через европейские трубопроводы. В частности, для этой цели можно использовать новый газопровод из Польши в Словакию, который соединяет узел в польском Страхоцине с компрессорной станцией в Вельке-Капушанах в Словакии, откуда можно передавать газ на газораспределительную станцию в Ужгороде.