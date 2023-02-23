Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: на купянском направлении за сутки уничтожено 55 солдат ВСУ

В Минобороны России отчитались о поражении живой силы противника на купянском направлении. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российская «Западная» группировка поразила десятки солдат противника. Отмечается, что за сутки на этом направлении было уничтожено 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики», — отметил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что потери противника на данном направлении также включают в себя два пикапа и гаубицу Д-20.

22 февраля Минобороны сообщало, что суточные потери ВСУ на купянском направлении превысили 40 человек. Также российская ПВО сбила девять снарядов американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.