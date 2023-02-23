Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 23 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении

Минобороны России: на купянском направлении за сутки уничтожено 55 солдат ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Минобороны России отчитались о поражении живой силы противника на купянском направлении. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российская «Западная» группировка поразила десятки солдат противника. Отмечается, что за сутки на этом направлении было уничтожено 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики», — отметил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что потери противника на данном направлении также включают в себя два пикапа и гаубицу Д-20.

22 февраля Минобороны сообщало, что суточные потери ВСУ на купянском направлении превысили 40 человек. Также российская ПВО сбила девять снарядов американской РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили десятки солдат ВСУ на купянском направлении
Минобороны сообщило о поражении 97 артиллерийских подразделений ВСУ
В Минобороны отчитались об обстановке на донецком и херсонском направлениях
Минобороны отчиталось о сбитом Су-25 ВСУ
В Забайкалье раскрыли кражу 60 килограммов золота
Диетолог назвала россиянам главные причины набора веса
Минобороны доложило о ходе боев на краснолиманском направлении
Путин оценил длительность своего послания фразой «сказать легче, чем слушать»
Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине
Жулин оценил шансы на оправдательный приговор CAS в деле Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.