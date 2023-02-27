Президент Украины Зеленский назвал постоянно сложной ситуацию на артемовском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на артемовском направлении в ходе своего обращения, опубликованного в Telegram.

Зеленской назвал ситуацию на артемовском направлении «постоянно сложной». «Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием», — добавил он.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация на всей линии фронта является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложной. Она уточнила, что наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».