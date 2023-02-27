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23:48, 27 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский оценил ситуацию на артемовском направлении

Президент Украины Зеленский назвал постоянно сложной ситуацию на артемовском направлении
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию на артемовском направлении в ходе своего обращения, опубликованного в Telegram.

Зеленской назвал ситуацию на артемовском направлении «постоянно сложной». «Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием», — добавил он.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация на всей линии фронта является для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложной. Она уточнила, что наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».

Марина Совина
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