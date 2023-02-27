На Украине сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта для ВСУ

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о сложной ситуации для ВСУ на всей линии фронта

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на всей линии фронта является сложной. Об этом в своем Telegram-канале заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она уточнила, что наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в Артемовске. «Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

25 февраля западные и украинские официальные лица допустили отступление ВСУ из Артемовска на фоне постепенного продвижения российских сил.

