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22:18, 27 февраля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о сложной ситуации на всей линии фронта для ВСУ

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила о сложной ситуации для ВСУ на всей линии фронта

Фото: РИА Новости

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на всей линии фронта является сложной. Об этом в своем Telegram-канале заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

Она уточнила, что наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали дамбу в Артемовске. «Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка ушла. Северный ставок соединен небольшой речкой с Восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

25 февраля западные и украинские официальные лица допустили отступление ВСУ из Артемовска на фоне постепенного продвижения российских сил.

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Марина Совина
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