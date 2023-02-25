Стало известно о взрыве украинцами дамбы в Артемовске и затоплении ряда улиц

Telegram-канал «Два майора»: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, заливает нижние улицы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали дамбу в Артемовске (украинское название — Бахмут), ряд улиц оказались затоплены. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ взорвали дамбу на Северном. Заливает Ступки, нижние улицы. Вода из Северного ставка "ушла". Северный ставок соединен небольшой речкой с восьмым ставком. Восьмой — с озером. Источники с мест сообщают, что воды будет очень много», — говорится в сообщении.

Как стало известно каналу, это произошло на фоне успехов российских сил в Ягодном. Отмечается, что на северном участке артемовского фронта постепенно создается угроза окружения города, силы ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, несмотря на большие потери.

Ранее сообщалось, что западные и украинские официальные лица допускают отступление Вооруженных сил Украины из Артемовска на фоне постепенного продвижения российских сил. Как стало известно изданию The Times, они понимают, что бойцы ВСУ могут быть полностью окружены в городе и оставлены без путей снабжения. Также, как отмечается в материале, последние успехи российских войск привели к тому, что украинские власти стали публично приуменьшать значение боев за город.