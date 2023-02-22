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16:20, 22 февраля 2023Бывший СССР

Глава ГУР Украины назвал три главных поражения Киева

Глава ГУР Буданов назвал главными поражениями Киева бои за Северодонецк и Волноваху

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов назвал три главных поражения Киева, среди которых бои за Северодонецк и Волноваху. Об этом сообщает Forbes.ua.

По мнению главы ГУР, тремя главными неудачами Украины на фронте стали потеря Северодонецка, прорыв линии обороны под Волновахой, а также потеря Донбасса и Крыма в 2014 году.

Среди побед он отметил события под Киевом, Харьковом и Херсоном.

Ранее Буданов заявил, что решающие сражения между российской и украинской армиями могут произойти с середины и до конца весны. Он также уверен, что российские войска уже перешли к большому наступлению.

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Алевтина Запольская
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