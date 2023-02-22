Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 22 февраля 2023Бывший СССР

Глава украинской разведки спрогнозировал сроки решающих боев

Глава разведки Украины Буданов: решающие бои могут произойти с середины и до конца весны

Фото: Marko Djurica / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал сроки решающих боев с российскими войсками. В интервью изданию Forbes.ua он заявил, что такие сражения могут произойти с середины и до конца весны.

«Да, это [будет] переломный момент», — отметил Буданов. По его словам, российские войска уже перешли к большому наступлению.

1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для дальнейшего хода боевых действий в республике. «Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев», — уточнил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ
Крупнейшая криптобиржа США получила рекордный убыток
Умер ведущий артист «Ленкома»
Россиянкам назвали визуально омолаживающие прически
Названа идеальная частота и продолжительность тренировок для тела мечты
Усиление Эль-Ниньо ускорит таяние льдов в Антарктиде
Популярная страна Азии заявила о неминуемой катастрофе из-за мусора от туристов
Прокурор запросил 10 лет колонии для российского генерала за злоупотребления
В Кремле отреагировали на обсуждение терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
Россияне отвернулись от одного типа жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.