На Украине назвали сроки решающих боев с Россией

Секретарь СНБО Данилов: главные бои на Украине пройдут в течение двух-трех месяцев

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал сроки решающих боев с Россией. Об этом он высказался в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для дальнейшего хода боевых действий в республике. «Мы прошли через большой сложный период, но я понимаю, что основные бои еще впереди, и они состоятся в этом году, в течение двух-трех месяцев», — заявил Данилов.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко предложил Вооруженным силам республики сделать акцент на массовом использовании беспилотников вместо поставок 31 американского танка Abrams, стоимость которых он оценил в 400 миллионов долларов. По его мнению, за эти же деньги можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе, которые окажутся эффективнее упомянутых боевых машин.