На Украине предложили взять 400 тысяч дронов вместо танков Abrams
Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует делать акцент на массовом использовании беспилотников, так как они эффективнее американских танков Abrams, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в Telegram.
По его словам, за 400 миллионов долларов, которые стоят 31 танк Abrams, можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе.
«Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки в голову врага. Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать российских солдат в любом окопе, окошке, и бить в любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров», — написал он.
Геращенко отметил, что использование летающих ночью тяжелых дронов дает прекрасный результат в уничтожении техники, при этом стоят они 10-30 тысяч долларов — «копейки» по сравнению с другими видами оружия.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.
25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.