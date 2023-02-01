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13:37, 1 февраля 2023Бывший СССР

На Украине предложили взять 400 тысяч дронов вместо танков Abrams

Геращенко посоветовал ВСУ делать акцент на беспилотниках, а не танках Abrams

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует делать акцент на массовом использовании беспилотников, так как они эффективнее американских танков Abrams, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко в Telegram.

По его словам, за 400 миллионов долларов, которые стоят 31 танк Abrams, можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе.

«Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки в голову врага. Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать российских солдат в любом окопе, окошке, и бить в любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров», — написал он.

Геращенко отметил, что использование летающих ночью тяжелых дронов дает прекрасный результат в уничтожении техники, при этом стоят они 10-30 тысяч долларов — «копейки» по сравнению с другими видами оружия.

Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности. Всего же Киеву передадут вооружений на 2,2 миллиарда долларов.

25 января правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.

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Варвара Кошечкина
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