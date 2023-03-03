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09:15, 3 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об остром дефиците воды и еды в ВСУ

Подполковник ЛНР Марочко: военные ВСУ используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Кременная на севере Луганской народной республики (ЛНР) столкнулись с острым дефицитом воды и провизии. На это в своем Telegram-канале указал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его сведениям, из-за больших потерь в подразделениях тылового обеспечения бойцы на передовой перестали вовремя получать продукты, а индивидуальные рационы питания начали подходить к концу. «Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах», — сообщил военный эксперт.

Ранее Марочко рассказал, что около 15 процентов бойцов ВСУ на краснолиманском направлении покинули фронт из-за болезней. Он уточнил, что количество эвакуированных с пневмониями, урологическими и прочими простудными заболеваниями с каждым днем растет в геометрической прогрессии.

27 февраля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала, что для ВСУ ситуация является сложной на всей линии фронта. По ее словам, наибольшие трудности наблюдаются на артемовском направлении, где противник «использует тактику истощения и тотального разрушения».

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Марина Совина
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