Марочко: около 15 процентов бойцов ВСУ покинули фронт из-за болезней под Красным Лиманом

Около 15 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за различных болезней покинули фронт на краснолиманском направлении. Об эвакуации украинских военных сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Количество эвакуированных с пневмониями, урологическими и прочими простудными заболеваниями с каждым днем растет в геометрической прогрессии и уже достигает порядка 15 процентов личного состава», — заявил он. Марочко уточнил, что на этом участке фронта в подразделениях армии Украины начался резкий рост небоевых санитарных потерь.

По его словам, из-за потепления на многих территориях на сватовском направлении начала подниматься грунтовая вода, в том числе там, где находятся позиции ВСУ. Как он утверждает, украинские военные вынуждены сутками находиться в окопах, заполненных водой, что приводит к простудным заболеваниям, иногда перерастающим в хроническую форму.