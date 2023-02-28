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08:17, 28 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР назвали число эвакуированных из-за болезней бойцов ВСУ

Марочко: около 15 процентов бойцов ВСУ покинули фронт из-за болезней под Красным Лиманом

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Около 15 процентов бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за различных болезней покинули фронт на краснолиманском направлении. Об эвакуации украинских военных сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Количество эвакуированных с пневмониями, урологическими и прочими простудными заболеваниями с каждым днем растет в геометрической прогрессии и уже достигает порядка 15 процентов личного состава», — заявил он. Марочко уточнил, что на этом участке фронта в подразделениях армии Украины начался резкий рост небоевых санитарных потерь.

По его словам, из-за потепления на многих территориях на сватовском направлении начала подниматься грунтовая вода, в том числе там, где находятся позиции ВСУ. Как он утверждает, украинские военные вынуждены сутками находиться в окопах, заполненных водой, что приводит к простудным заболеваниям, иногда перерастающим в хроническую форму.

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Кристина Есикова
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