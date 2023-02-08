В ЛНР рассказали о всплеске заболеваний в рядах ВСУ

Офицер ЛНР Марочко заявил о всплеске респираторных заболеваний в рядах украинской армии

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали всплеск респираторных заболеваний из-за низких температур. Об этом заявил в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Из-за плохих бытовых условий и низких температур, в рядах ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») отмечается всплеск острых респираторных и простудных заболеваний, некоторые из-за запущенности переросли в хроническую форму», — утверждает он.

Марочко уточнил, что с начала недели в полевые госпитали и медицинские учреждения на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР), в массовом порядке начали поступать военные с запущенными формами пневмоний, отитов и гайморитов. Кроме того, есть военнослужащие с тяжелыми стадиями обморожений, которые привели к ампутациям конечностей, добавил он.

7 декабря 2022 года Марочко сообщал, что среди солдат ВСУ участились смерти от хронических заболеваний, в том числе пневмонии, из-за отсутствия надлежащего лечения. Также он отметил, что были случаи обморожений, в результате которых некоторые украинские военные лишились фаланг пальцев.