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09:41, 7 декабря 2022Бывший СССР

В ЛНР заявили об участившихся случаях смерти солдат ВСУ от пневмонии

Офицер Марочко сообщил о росте смертности среди солдат ВСУ от хронических заболеваний

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) участились случаи смерти от хронических заболеваний, в том числе пневмонии, из-за отсутствия надлежащего лечения острых респираторных заболеваний, сообщил в Telegram российский офицер Андрей Марочко.

«Также среди личного состава, несущего службу в полевых условиях, появились первые случаи обморожений, в результате которых часть военнослужащих лишились фаланг пальцев», — добавил Марочко.

Ранее офицер сообщил о прибытии подкрепления ВСУ под Артемовск. По его словам, большую часть украинских военнослужащих сразу направили для восполнения «безвозвратных и санитарных потерь».

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Василий Мека
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