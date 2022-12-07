В ЛНР заявили об участившихся случаях смерти солдат ВСУ от пневмонии

Офицер Марочко сообщил о росте смертности среди солдат ВСУ от хронических заболеваний

Среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) участились случаи смерти от хронических заболеваний, в том числе пневмонии, из-за отсутствия надлежащего лечения острых респираторных заболеваний, сообщил в Telegram российский офицер Андрей Марочко.

«Также среди личного состава, несущего службу в полевых условиях, появились первые случаи обморожений, в результате которых часть военнослужащих лишились фаланг пальцев», — добавил Марочко.

Ранее офицер сообщил о прибытии подкрепления ВСУ под Артемовск. По его словам, большую часть украинских военнослужащих сразу направили для восполнения «безвозвратных и санитарных потерь».