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08:34, 7 декабря 2022Россия

В ЛНР сообщили о прибытии подкрепления ВСУ под Артемовском

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о прибытии подкрепления ВСУ под Артемовском

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под городом Артемовск Донецкой народной республики (ДНР) получили подкрепление для восполнения потерь. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины», — заявил он со ссылкой на информацию разведки. Марочко отметил, что большую часть украинских военнослужащих сразу направили для восполнения «безвозвратных и санитарных потерь». Как утверждает офицер, остальные военные ВСУ пока находятся в резерве командования.

4 декабря Минобороны сообщило об успешных наступательных действиях российских войск в районе Артемовска. Уточняется, что в результате огневого поражения за сутки на указанном направлении ликвидировано свыше 50 украинских бойцов и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

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Кристина Есикова
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