Марочко заявил, что ВСУ несут небоевые потери из-за использования некачественных снарядов

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что, согласно разведданным, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали нести небоевые потери из-за использования некачественных боеприпасов с имеющимися дефектами, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что артиллерийским подразделениям украинских войск передали снаряды к советским видам артиллерийских систем калибра 120, 122 и 152 миллиметра, которые были произведены в западных странах в 2022-2023 годах. По его словам, в ходе их применения обнаружился брак, в связи с чем солдаты вынуждены перебирать боеприпасы вручную перед тем, как их использовать. Марочко отметил, что это значительно повлияло на эффективность и скорострельность вражеской артиллерии.

Он заявил, что в ВСУ уже зафиксированы случаи небоевых потерь из-за использования снарядов с дефектом, которые разрывались прямо в канале ствола.

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