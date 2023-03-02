Появились кадры атаки российских Су-25 колонны ВСУ на запорожском направлении

Появилось видео атаки российских штурмовиков Су-25 колонны ВСУ на запорожском направлении

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Кадры ракетного удара опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что разведчики 42-й дивизии Вооруженных сил России обнаружили передвижение вражеской техники и личного состава, после чего передала разведданные экипажам штурмовиков, которые нанесли ракетные удары по указанным целям. Атака с помощью военной авиации производилась при поддержке артиллерии.

Ранее командир ВСУ с позывным «Мадьяр» записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам одного из военнослужащих, потери украинских солдат составляют роту-две в сутки, а за неделю ВСУ теряют целый батальон. Он призвал отступить из города и выровнять линию фронта.