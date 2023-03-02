Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 2 марта 2023Россия

Появились кадры атаки российских Су-25 колонны ВСУ на запорожском направлении

Появилось видео атаки российских штурмовиков Су-25 колонны ВСУ на запорожском направлении

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России атаковали колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Кадры ракетного удара опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что разведчики 42-й дивизии Вооруженных сил России обнаружили передвижение вражеской техники и личного состава, после чего передала разведданные экипажам штурмовиков, которые нанесли ракетные удары по указанным целям. Атака с помощью военной авиации производилась при поддержке артиллерии.

Ранее командир ВСУ с позывным «Мадьяр» записал видеообращение украинских военных, которые обороняют Артемовск (украинское название — Бахмут). По словам одного из военнослужащих, потери украинских солдат составляют роту-две в сутки, а за неделю ВСУ теряют целый батальон. Он призвал отступить из города и выровнять линию фронта.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о разработке в России военных операций для защиты от США
Появились кадры атаки российских Су-25 колонны ВСУ на запорожском направлении
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успехами Китая
Захарова заявила о приезде делегации России на встречу глав МИД G20
Сексолог перечислила отталкивающие мужчин поступки женщин в постели
Мужчину с чемоданом подозрительного мяса задержали по подозрению в каннибализме
В Евросоюзе заявили о неизбежности холодной войны с Китаем
В Роспотребнадзоре предупредили о новых патогенах из-за биолабораторий США
США допустили продажу Тайваню боеприпасов для самолетов F-16
Первую в Европе сталь датировали 900 годом до нашей эры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.