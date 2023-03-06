В США рассказали о подготовке украинцев к сдаче Артемовска

NYT: власти Киева готовят украинцев к сдаче Артемовска в связи с российским наступлением

Киевские власти начали готовить украинцев к сдаче Артемовска (украинское название — Бахмут) вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, пишут обозреватели издания The New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.

Журналисты напомнили об обещании украинского лидера не сдавать Артемовск. «В прошлом месяце Владимир Зеленский пообещал, что Украина не откажется от Бахмута, назвав его “нашей крепостью”. Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», — отметили они, добавив, что вокруг города «сжимается кольцо».

С их мнением согласился военный аналитик Мик Райан, указавший, что российские Вооруженные силы (ВС) «медленно, но верно начали занимать позиции в Бахмуте и вокруг него».

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия не станет защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Он обосновал свое решение тем, что это не особенно большой город, как и многие другие в Донбассе.