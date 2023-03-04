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16:22, 4 марта 2023Бывший СССР

В США признали шаткое положение ВСУ в Артемовске

NYT: второй за неделю приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о шатком положении ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название — Бахмут) свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские войска. Такое мнение выразил обозреватель The New York Times (NYT) Марк Сантора.

Автор статьи признает, что, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последнее время российским силам удалось добиться успехов, захватив контроль над одной из самых важных артерий снабжения армии Украины.

«Украинские командиры говорят, что хотят продержаться как можно дольше, чтобы уменьшить силы противника, даже если в конечном итоге им не удастся удержать город. Однако, если вывод войск станет необходимым, смогут ли они успеть отступить с минимальными потерями?» — написал журналист одного из самых крупных СМИ США.

Ранее в марте аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры геолокации, заявили, что ВСУ, возможно, создают условия для отхода из Артемовска. Сообщалось, что украинские войска разрушили два важных моста в районе города, чтобы помешать дальнейшему наступлению Вооруженных сил России.

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Дарья Рыбак
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