Пригожин объявил о фактическом окружении Артемовска российскими силами

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о фактическом окружении Артемовска ВС России

Артемовск (украинское название — Бахмут) фактически окружен российскими силами. Об этом объявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, обращение опубликовала его пресс-служба.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, до сегодня все больше мы видим стариков и детей», — отметил Пригожин.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность старикам и детям покинуть город. «Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что тактическая группа аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» получила приказ на выход из Артемовска, об этом заявил командир подразделения с позывным Мадьяр. По его словам, группа зашла в город 110 суток назад и теперь направляется на новое место.