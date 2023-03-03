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11:08, 3 марта 2023Бывший СССР

Пригожин призвал Зеленского дать старикам и детям покинуть Артемовск

Пригожин призвал Зеленского позволить старикам в рядах ВСУ покинуть Артемовск

Фото: John Moore / Getty Images

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» практически окружили Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК "Вагнер" практически окружили Бахмут, осталась одна дорога», — сказал Пригожин.

На видео он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав дать покинуть город «старикам и детям», которых ЧВК «Вагнер» стали все чаще видеть в рядах украинских сил. «Они бьются, но жизнь их под Бахмутом коротка, день-два. Дайте возможность им покинуть город, город фактически окружен», — заявил Пригожин.

Ранее командир тактической аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» заявил, что его бойцы получили приказ на выход из Артемовска.

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Алевтина Запольская
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